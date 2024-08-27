Карл III изменил дизайн «несчастливой» монеты в 1 фунт

Британский король Карл III внес коррективы в дизайн новой монеты со своим портретом. Он посчитал, что один из предложенных символов несет несчастье.

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Монета номиналом в 1 фунт стерлингов является второй в серии из восьми монет, посвященных новому монарху. На каждой из них изображены элементы дикой природы, растения или животные – таким образом подчеркивается забота Карла III об экологии.

Дизайн новой монеты включал узор из трех букв С. Он был похож на тот, что использовал король Карл II после восшествия на престол в 1660 году. Карл III же заявил, что буква С выглядит как перевернутая подкова. Считается, что подкова, вывешенная концами вверх, приносит удачу и отгоняет злых духов, а перевернутая подкова имеет противоположный эффект.

Королевский монетный двор объявил, что другие монеты номиналом 2, 10 и 20 пенсов, поступят в обращение до конца 2024 года. При этом монеты с изображением покойной королевы Елизаветы II также останутся законным платежным средством.

Ранее сообщалось, что Карлу III подарили «кровавый» портрет. Фигура монарха была изображена на кроваво-красном фоне, в чем увидели плохое предзнаменование.