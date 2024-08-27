Премьер Британии заявил о «чёрной дыре» в £22 млрд в госбюджете страны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в государственном бюджете страны обнаружена «чёрная дыра» в размере £22 млрд.

«Буду с вами честен: ситуация хуже, чем мы когда-либо могли представить. В первые недели мы обнаружили «чёрную дыру» в £22 млрд в государственном бюджете», — приводит слова Стармера пресс-служба британского правительства.

По его словам, на прошлой неделе стало известно, что долг увеличился на £5 млрд за три месяца.

«В октябре будет представлен бюджет, и он будет болезненным. У нас нет иного выбора, учитывая ситуацию. Бремя должны нести те, у кого плечи шире. Поэтому мы серьёзно возьмёмся за проживающих в стране налоговых резидентов других стран», — подчеркнул британский премьер.

Стармер добавил, что необходимо отказаться от простых решений, которые не приносят результатов.

В начале августа Стармер отменил отпуск в связи с антимигрантскими беспорядками в стране.