В Европе заявили о неготовности к прекращению транзита газа из России

Европа не готова к прекращению Украиной договора о транзите газа из России. Поставки российского топлива были гарантией в случае наступления суровой зимы, заявил аналитик Давиде Табарелли, пишет РИА Новости.

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Ранее на этой неделе стало известно, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром», срок действия которого истекает в конце 2024 года.

«Европа к этому не готова, как она не была готова к кризису 2022 года, когда прошла серия отрицательных новостей, которые подняли цену в 10 раз. Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт», — отметил эксперт.

По его мнению, тотальный блок поставок усугубит и без того сложную ситуацию, когда цены находятся в районе 40 евро за мегаватт в час.

Ранее об отсутствии планов продлевать договор на транзит российского газа через территорию Украины заявлял и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. При этом министр энергетики республики Герман Галущенко утверждал, что в скором времени подобная сделка будет не нужна и европейским партнерам.

Ранее эксперты сообщили, что подземные европейские хранилища газа заполнены почти на 90 процентов, то есть цель, которая была поставлена к 1 ноября, выполнена почти на 2,5 месяца раньше срока.