В Кремле прокомментировали отказ Украины от поставок российского газа

Решение властей Украины отказаться от поставок российского газа может нанести серьезный урон интересам потребителей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Официальный представитель Кремля указал на наличие альтернативных маршрутов и планов по созданию хаба в Турции. Он отметил, что в настоящее время ведется работа в этом направлении. При этом европейские потребители пострадают от мер, принятых украинской стороной, указал Песков.

Это касается тех, «кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки», отметил пресс-секретарь главы государства. Они будут вынуждены платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной, добавил Песков.

Накануне стало известно, что украинская сторона отказалась от продления договора с РФ о транзите газа. Напомним, что действие документа подходит к концу в конце 2024 года.