Финансирование строительства трассы М-12 сочли недостаточным

Необходима корректировка объема финансирования строительства трассы М-12, предусмотренного паспортом проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай" (ФП ЕЗК). Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП).

В сообщении отмечается, что реализация мероприятий ФП ЕЗК идет опережающими темпами.

"В 2023 году досрочно введена в эксплуатацию автомобильная дорога М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань". При этом предусмотренный паспортом проекта объем финансирования строительства М-12 недостаточен и требует корректировки", – говорится в отчете.

Аудитор СП Валерий Богомолов рассказал, что расходы федерального бюджета на строительство трассы М-12 с 2019 по 2023 годы составили свыше 516 миллиардов рублей. Из них 30 миллиардов рублей были потрачены за 9 месяцев 2023 года (или 100% годового финансирования).

Всего в соответствии с паспортом проекта на строительство М-12 предусмотрено 587,5 миллиарда рублей, но сметная стоимость строительства составляет 912,2 миллиарда рублей.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что трассу М-12 "Восток" продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Он уточнил, что в дальнейшем трассу продлят от Тюмени до Омска, дорога будет проложена в обход этих двух городов.

В конце декабря 2023 года Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12. Он также поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по трассе М-12.