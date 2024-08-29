США затягивают выделение Киеву $50 млрд за счет доходов от активов РФ

Переговоры западных стран о выделении Киеву $50 млрд под залог доходов от замороженных активов РФ затягиваются из-за требований Соединенных Штатов. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По его информации, Вашингтон настаивает на том, чтобы страны ЕС дали гарантии сохранения антироссийских санкций на более длительный срок. Сейчас Евросоюз продлевает ограничения против РФ каждые полгода. США требуют от сообщества увеличить срок их действия до 12 месяцев или более, поскольку опасаются, что при очередном продлении одна из стран ЕС, например Венгрия, выскажется против. Тогда финансовые обязательства, которые должны были покрываться доходами от активов РФ, лягут на страны ЕС и США.

3 июля газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Соединенные Штаты пока не определили, какую сумму готовы передать Украине в рамках согласованного странами G7 плана выделить Киеву $50 млрд до конца года.

Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. В качестве гарантии кредитования Украины будет использована прибыль от замороженных российских активов. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине".

14 июня представитель вашингтонской администрации на брифинге заявил, что Украина может рассматривать кредит стран G7 в размере $50 млрд в качестве гранта, ей не нужно будет ничего возмещать.