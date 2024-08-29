ЦБ перенес обсуждение публикации прогноза курса рубля

Банк России принял решение перенести на осень 2025 года обсуждение старта публикации прогноза валютного курса и прогноза индикаторов рынка труда.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

"Причинами такого решения стало следующее: во-первых, публикация прогноза безработицы должна быть сопряжена с публикацией описания КПМ (квартально-прогнозная модель - прим. ТАСС) с рынком труда, что делает такие оценки интерпретируемыми. Во-вторых, на внутреннем валютном рынке в июне 2024 года произошли важные изменения, связанные с приостановкой торгов парами доллар-рубль и евро-рубль на Московской бирже из-за санкций", - отмечается в материалах регулятора.

При этом, согласно документу, Банк России сохраняет намерение расширить число публикуемых индикаторов в макропрогнозе. Эти шаги требуются для повышения предсказуемости решений по денежно-кредитной политике и укрепления доверия рынка.