«Газпром» резко увеличил поставки газа в Китай

«Газпром» за 8 месяцев текущего года увеличил поставки газа в Китай на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказал глава холдинга Алексей Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Глава холдинга пояснил, что ключевыми партнерами компании являются крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, Китай.

«Мы последовательно наращиваем поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на китайский рынок. Кроме того, в текущем году «Газпром» уже семь раз обновлял суточные рекорды поставок в Китай», — пояснил Миллер.

По его словам, газопровод «Сила Сибири» в Китай будет выведен на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа уже в 2025 году. Он уточнил, что в конце января газ в КНР пойдет также по «дальневосточному» маршруту.

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Холдинг ориентируется на мировые тенденции, на их основе реализует крупнейшие инвестиционные проекты, резюмировал Миллер.