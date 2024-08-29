Российская экономика растет несмотря на санкции

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что экономика России показывает устойчивый рост несмотря на санкции.

Как сообщает источник, в июле промышленное производство в России выросло на 3,3%, а всего с начала 2024 года этот показатель составил 4,8%. При этом предварительный расчет роста ВВП с начала года составляет 4,6% — за аналогичный временной отрезок 2023 года рост ВВП составил только 1,8%.

«Чиновники объяснили этот рост значительными капиталовложениями, в том числе со стороны частного сектора, которые во втором квартале выросли на 8,3% в годовом исчислении до 8,44 триллионов рублей (92 миллиарда долларов США) после роста на 14,5% в первом квартале года», — сообщает издание.

При этом Reuters также указывает на то, что российская экономика переживает заметный перегрев, из-за которого Центральный банк России повысил процентную ставку до 18%.

«Центральный банк заявил, что сохраняющаяся нехватка рабочей силы и рост заработной платы, а также высокая инфляция являются основными признаками перегрева экономики, и пообещал сохранять жесткую денежно-кредитную политику и бороться с инфляцией, пока она не снизится», — добавили в издании.

Ранее в Центральном банке рассказали, в каком случае ключевая ставка может вырасти до 22%.