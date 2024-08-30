Сечин: рост налоговой нагрузки разрушает экономику нефтяников

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что продолжающийся рост налоговой нагрузки негативно влияет на всю нефтяную отрасль, разрушает её экономическую модель и нарушает права акционеров.

По его словам, как крупнейший налогоплательщик России «Роснефть» заплатила в первом полугодии 2,8 трлн руб. налогов.

При этом Сечин отметил, что за последние три года налоговая нагрузка на нефтяников составила 75%.

Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что нагрузка в других отраслях за аналогичный период кратно ниже: в банковском секторе — 27%, в горнорудной и металлургической отрасли — 35%, в добыче алмазов и драгметаллов — 31%, в газовой отрасли — 62%.

«Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров — физических лиц, число которых у «Роснефти» превышает 1,3 млн человек», — передаёт слова Сечина ТАСС.

В марте в Госдуму внесли законопроект о снижении налоговой нагрузки на граждан.

Также в Минэнерго заявили, что Россия сохранит объёмы переработки нефти.