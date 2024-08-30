Землю и имущество под Курском предложили арендовать за рубль

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предложил бизнесу арендовать землю и имущество в приграничных районах за один рубль. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Речь идет об участках, государственная собственность на которые не разграничена, пояснил врио главы российского региона. Мера будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2024 года в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в райцентре Льгов.

Это нужно, чтобы поддержать бизнес в условиях режимов контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, которые ввели в Курской области, подчеркнул Смирнов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в российский регион 6 августа. 9 августа был объявлен режим ЧС, а 10 августа — режим КТО.

На этом фоне в некоторых школах Курской области ввели дистанционный формат обучения. В онлайн-формате занятия будут проходить в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском муниципалитетах, городе Льгове, а также в городах Курск и Курчатов, и в школах, на территории которых действуют пункты временного размещения.