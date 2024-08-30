На Украине назвали сроки прекращения транзита российской нефти в Европу

Транзит российских нефти и газа через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Его интервью украинским журналистам цитирует издание «Страна».

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти», — сказал Подоляк, указав, что решение о прекращении транзита касается и поставок газа.

В настоящее время названные украинским чиновником государства получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода, которая не подпадает под санкции ЕС.

В середине июля Украина остановила поставки нефти от российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба». Пострадавшие от такого шага Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев получил указание о прекращении транзита именно из Брюсселя. По его словам, на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины. По данным представителя властей этой европейской страны, под блокировку в сложившейся ситуации попало около трети российского импорта нефти в Венгрию и порядка 45 процентов — в Словакию.