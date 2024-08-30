Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

Украина с 1 января 2025 года не продлит транзит российского газа в Европу, но готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, которого цитирует издание «Страна».

По его словам, речь может идти о «газе, который будет идти из среднеазиатских стран».

«Если какая-либо страна Европы посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова его транзитировать, если будет соответствующая логистика, юридическая основа и контрактность», — отметил Подоляк.

Текущие контракты, которые заканчиваются в начале следующего года, Украина не могла разорвать в одностороннем порядке, несмотря на сложившуюся ситуацию, подчеркнул он.

На Украине назвали сроки прекращения транзита российской нефти в Европу

В начале недели украинские власти в очередной раз высказались о том, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления украинских властей, указал на имеющиеся у России альтернативные маршруты поставок в Европу. По мнению аналитиков, в ЕС по-прежнему не готовы к полному прекращению Украиной транзита газа, поскольку поставки российского топлива были гарантией на случай суровой зимы.