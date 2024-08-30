Силуанов отметил высокие темпы развития российской экономики

Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, доходы бюджета в текущем году растут выше плана, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры.

"Мы видим, что доходы растут выше уровней прошлого года, выше плана. Доходы в этом году выросли почти на пять триллионов рублей. Если говорить точно, 4,7 триллиона рублей – выше, чем в соответствующий период прошлого года", – добавил Силуанов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок, однако они обязательно будут снижаться по мере замедления инфляции. Она напомнила, что до пандемии коронавируса инфляция в стране оставалась на целевом уровне.

По словам главы ЦБ, российская экономика будет оставаться в крайне уязвленном состоянии в связи с ускорением и без того высокой инфляции.

Вместе с тем ЦБ и правительство России активно работают над снижением инфляции и напряженности, связанной с ее уровнем. При этом на данный момент уровень инфляции в стране превышает целевые показатели, отметил Песков.