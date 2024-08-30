Вывозить российскую пшеницу станет значительно дороже

С 4 сентября 2024 года пошлины на вывоз пшеницы из России увеличатся на 22,8 процента и достигнут уровня в 1115,7 рубля за тонну. О том, что экспортировать этот вид агропродукции из РФ с начала осени станет значительно дороже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

Для сравнения, в настоящее время пошлины на экспорт российской пшеницы установлены на уровне в 908,5 рубля за тонну. Таким образом, с 4 сентября показатель вырастет на 207,2 рубля. Новая ставка, как уточнили в ведомстве, была рассчитана исходя из индикативной цены в 214,1 доллара за тонну.

При этом пошлины на экспорт ячменя решили оставить нулевой. В свою очередь, сборы за вывоз тонны российской кукурузы с вышеуказанной даты вырастут на 23,1 рубля — с действующего уровня в 701,4 до 724,5 рубля. Эти ставки также были рассчитаны с учетом фиксированной рыночной стоимости в 178,7 доллара за тонну ячменя и 195,7 доллара за тонну кукурузы, резюмировали в министерстве.

В первой половине августа аналитики компании «СовЭкон» понизили собственный прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82,9 миллиона тонн против ранее ожидавшихся 84,7 миллиона. В качестве одной из главных причин пересмотра оценки эксперты назвали более низкие, чем ожидалось, итоговые данные Росстата по посевным площадям. Кроме того, на изменение прогноза сбора в большинстве российских округов повлияли недостаточно высокие показатели ожидаемой урожайности в стране из-за весенних заморозков и засухи в ряде регионов.