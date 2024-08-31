Россия сохранила мировое лидерство в экспорте газа

Международный газовый союз (МГС) признал Россию мировым лидером по экспорту газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Международный газовый союз (МГС) признал Россию мировым лидером по экспорту газа. Об этом со ссылкой на данные МГС сообщает РИА Новости.

Несмотря на введенные Европой и США санкции, Россия сохранила лидирующее положение на мировом рынке экспорта природного газа в 2023 году, обогнав другие страны. В общей сложности за год Россия экспортировала 139 миллиардов кубометров газа. США и Катар заняли второе и третье места соответственно, экспортировав 128 и 127 миллиардов кубометров газа.

По СПГ Россия — на четвертой позиции: страна экспортировала 31,4 миллиона тонн, согласно отчету Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL). При этом Европа остается крупнейшим потребителем российского СПГ. В июле Россия почти обошла по объему экспорта СПГ США. Этот вид топлива не находится под санкциями, и крупным потребителям в Европе выгоднее покупать российский газ — он дешевле американского. Кроме того, налаженная инфраструктура делает транспортировку проще и удобнее.

При этом Москва активно развивает новые направления экспорта. В частности, увеличились поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», начались поставки в Узбекистан и Киргизию.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев с 1 января 2025 года не продлит транзит российского газа в Европу, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ. По его словам, речь может идти о «газе, который будет идти из среднеазиатских стран».