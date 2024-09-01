ЦБ ужесточил правила выдачи необеспеченных кредитов

Центральный банк России (ЦБ) с 1 сентября повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, такая мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков. Регулятор отмечает ускорение роста задолженности по необеспеченным потребкредитам в последние месяцы.

"В мае задолженность увеличилась на 2%, в апреле и марте — на 1,8%. Годовые темпы роста задолженности составили 18,1%, что значительно опережает динамику доходов населения", — говорится в сообщении Центробанка.

По информации регулятора, в первом квартале 2024 года рост доходов населения составил 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, увеличение задолженности по кредитам существенно превышает рост доходов граждан.

До этого стало известно, что за год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. По данным экспертов, доля предоставленных в январе и апреле ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи увеличилась более чем вдвое — с около 0,5% до 1,2%.