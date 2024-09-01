Немецкий бизнесмен раскрыл неочевидную выгоду дедолларизации

Стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать, заявил основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в соцсети Х. По его словам, таким образом, странам можно будет расплатиться по внешним долгам «за гроши».

Долг большинства стран выражен в долларах. Логично поддерживать усилия БРИКС по дедолларизации. Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно, — некоторое количество золота, — написал он.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что единая валюта БРИКС может полностью заменить доллар. Однако он подчеркнул, что создание единой валюты имеет ряд сложностей.

До этого политолог-международник Тимур Шафир допустил, что США могут ввести санкции в отношении Нового банка развития БРИКС в ответ на дедолларизацию мировой экономики. Сейчас трудно предположить, на какие еще шаги пойдет Вашингтон, добавил он. В любом случае через пять-шесть лет китайская экономика по всем параметрам обойдет американскую, подытожил международник.

Дотком известен острыми высказываниями на политические темы. Ранее предприниматель заявил, что Вооруженные силы Украины атакой на Курскую область хотят отсрочить победу России в СВО. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно оттянуть свое поражение до выборов в США.