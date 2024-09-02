В Турции заявили, что БРИКС способен избавить мир от гегемонии доллара

БРИКС в состоянии избавить мир от гегемонии доллара, и у западной системы не будет шансов в этом противостоянии. Как сообщает газета Aydınlık, об этом заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

Политик напомнил, что в рамках БРИКС ведутся дискуссии об избавлении от доллара. По его мнению, в случае появления альтернативы от американской валюты и платежной системы будут избавляться не только члены организации, но и другие страны.

«Гегемония доллара уже является экономическим фундаментом, на котором зиждется система США. В случае появления альтернативы у западной системы нет шансов противостоять ей», — сказал зампред партии.

Топкурулу подчеркнул, что Соединенным Штатам приходится повышать процентные ставки, чтобы сохранить востребованность доллара. Однако это приводит к удорожанию государственных займов, а промышленность, торговля и ипотечная система становятся неустойчивыми.

В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что США своими руками убивают доллар. Российский лидер подчеркивал, что это побуждает другие государства мира переходить на расчеты в национальных валютах.