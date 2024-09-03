Цифровые валюты РФ и КНР рассмотрят как расчетный инструмент

Цифровые валюты России и Китая будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне. Об этом сообщил в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы с большим интересом следим за опытом коллег из КНР по внедрению цифрового юаня, в том числе изучаем предложения по его использованию во внешней торговле. Безусловно, цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне, как только для этого возникнут необходимые технологические и регуляторные условия", - отметил Аксаков.

По его словам, создание отдельного защищенного цифрового канала расчетов поможет беспрепятственному осуществлению трансграничных платежей.

О форуме

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.