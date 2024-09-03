Аксаков допустил рост ключевой ставки в сентябре

ЦБ РФ в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту. Об этом сообщил в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач - обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент - это ключевая ставка.

ЦБ поднял ее до 18%, допускаю, что в сентябре поднимет и до 20% если инфляционные тенденции сохранят движение к росту. Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке", - отметил Аксаков.