Стала известна вероятная новая должность Ксении Юдаевой

Бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева может быть назначена исполнительным директором от РФ в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Источник утверждает, что ее кандидатура была предложена Минфином и поддержана Центробанком и Министерством иностранных дел. Кроме этого, назначение было согласовано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который вскоре подпишет соответствующее распоряжение.

С 1996 года исполнительным директором МВФ от России являлся Алексей Можин.

Юдаева пришла в Банк России в сентябре 2013 года, до этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. 1 августа прошлого года она покинула пост первого зампреда ЦБ, оставшись в должности советника Набиуллиной и членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора.

В октябре прошлого года комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение не продлевать полномочия Юдаевой в качестве члена совета директоров ЦБ.