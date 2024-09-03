Снизился экспорт важнейшего сельскохозяйственного товара России

В последнем месяце лета Россия отгрузила на экспорт 6,754 миллиона тонн основных зерновых культур. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз (РСЗ)

Таким образом, если сравнивать с августом 2023 года, снижение составило 12,3 процента. Экспорт пшеницы уменьшился на 6,7 процента — до 6,06 миллиона тонн. Отгрузки ячменя снизились до 499,4 тысячи тонн с 1,34 миллиона тонн годом ранее, а кукурузы — до 193 тысячи тонн с 257,5 тысячи тонн.

Ранее Союз экспортеров зерна сообщил, что по итогам июля-августа самым крупным импортером российской пшеницы оказался Египет. За указанный период он купил у российских поставщиков в общей сложности 1,244 миллиона тонн пшеницы.

При этом Турция в июле закупила пшеницы на 20 миллионов долларов. За месяц до этого речь шла о сумме в 144 миллиона. Таковы результаты эмбарго на импорт данной продукции, введенного турецкими властями.