Россия прочно переориентировала товарооборот на страны Азии

Товарооборот России со странами Азии за десять лет, с 2014 по 2024 годы, вырос с 29% до 66%; с европейскими странами упал с 47% до 11%. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин, передает РИА Новости.

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На страны Азии, не включая Китай, в 2014 году приходилось 18%, а отдельно на КНР — 11%. Сегодня на Китай приходится 34% российского товарооборота и 32% — на страны Азии. Эти данные были представлены из презентации, продемонстрированной в ходе сессии.