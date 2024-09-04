Для дропперов предложили ввести уголовное наказание

Министерство внутренних дел передало в Правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

Подобную деятельность предлагают определить как преступление средней степени тяжести, в отдельных случаях — как тяжкое преступление. Таким обстоятельством может стать деятельность в составе организованной группы или организованной преступной группы.

Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в кулуарах Восточного экономического форума уточнил, что о конкретном наказании пока говорить рано, оно будет зависеть от градации.

Как писала «Парламентская газета», 25 июля вступил в силу закон, согласно которому банки могут блокировать мошеннические счета дропперов. Кредитные организации также должны отключать дистанционные сервисы для таких клиентов, напомнили в Центробанке.