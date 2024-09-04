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В Банке России нашли причину обвала индекса Мосбиржи

Одна из причин обвала индекса Мосбиржи может заключаться в сделках по ценным бумагам, которые перевели в Россию. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Его цитирует РБК.

В Банке России нашли причину обвала индекса Мосбиржи
© globallookpress.com

Он призвал не забывать, что рынок реагирует на самые разные сигналы, которые влияют на поведение инвесторов. Однако системных изменений пока не наблюдается, хотя какие-то колебания всегда возможны из-за тех или иных конъюнктурных событий.

Кроме того, Мамута напомнил о предписании регулятора, закрывшее механизм по переводу в Россию купленных у недружественных нерезидентов бумаг. И хотя регулятор сделал все быстро, какое-то влияние все равно могло быть оказано.

Как известно, 19 августа индекс Мосбиржи снизился до минимального за год уровня. Данный показатель опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года.

Экономика
Михаил Мамута
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банк России
Московская биржа