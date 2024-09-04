Названы причины роста курса юаня на Мосбирже

Рост курса юаня обусловлен дефицитом китайской валюты на Мосбирже, сокращением поддержки рубля и проблемами с проведением валютных платежей. Такое мнение в беседе с «РБК» высказали опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что юань по итогам торгов 4 сентября вырос на 4,73% до 12,69 рублей. Последний раз такого показателя китайская валюта достигала 19 апреля 2024 года.

Опрошенные «РБК» эксперты считают, что основная причина укрепления юаня заключается в возникшем дефиците его на Мосбирже.

«Вероятно, ряду крупных участников необходимо балансировать валютную позицию. Соответственно, подъем пары CNY/RUB на Мосбирже как раз отражает повышенный спрос на китайскую валюту», — указал руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению гендиректора ИФК «Опцион» Евгения Аврахова, рост курса юаня может быть связан еще и с тем, что некоторые организации выводят китайскую валюту с биржи, чтобы свернуть сделки с Мосбиржей до истечения срока лицензии OFAC 12 октября.

Также на укрепление юаня влияет сокращение поддержки рубля — Минфин РФ принял решение сократить в сентябре валютные продажи китайской валюты до 0,2 миллиардов рублей в день (в августе они составляли 7,28 миллиардов рублей в день). Таким образом поддержка для рубля снизится в 26 раз, отметил Карпунин.

Кроме того к этим пунктам добавляются сохраняющиеся сложности с проведением валютных платежей на фоне ужесточения западных ограничений, добавила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.