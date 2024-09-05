Индия и РФ обеспокоены задержками при грузоперевозках

Индия фиксирует задержки при транспортировке грузов в Россию, стороны должны объединить усилия, чтобы решить эту проблему. Об этом заявил посол в РФ Винай Кумар на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас есть логистические препятствия, и для правительства Индии важно завершить все существующие трудности, - сказал дипломат. - Нам необходимимо объединить усилия, чтобы преодолеть все препятствия и задержки, с которыми мы сталкиваемся при транспортировке грузов. Наши профильные ведомства должны работать над этим".

ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.