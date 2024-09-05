Названа многомиллиардная стоимость строительства новой верфи во Владивостоке

Стоимость строительства новой верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) во Владивостоке можно оценить примерно в пять миллиардов долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что точный объем инвестиций оценить пока сложно, так как банк и ОСК пока что «просто нашли кусок береговой линии, которая подходит по всем показателям с точки зрения глубин, доступности железной дороги и автотранспорта». Место, которое Костин не уточнил, находится практически в черте города.

«Мы даже еще не знаем, в какой степени наполнение будет, в каком объеме мы хотим производить какие-то компоненты. Поэтому очень предварительно, но нужно рассчитывать на не меньшую сумму, но пока это просто на базе каких-то прецедентов строительства верфей у нас и в других странах», — подчеркнул глава ВТБ.

Он также добавил, что название новой верфи обсуждается, но оно должно ассоциироваться с Дальним Востоком.