Южная Корея расширит экспортный контроль в отношении РФ на 243 пункта

Решение о расширении Республикой Корея списка товаров экспортного контроля в торговле с Россией и Белоруссией на 243 пункта вступит в силу 9 сентября. Об этом сообщило южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

Соответствующие планы Республика Корея обнародовала 28 июня. Перечень будет увеличен с 1 159 до 1 402 пунктов. Новые ограничения касаются запчастей для оптических приборов и металлорежущего оборудования. В списке значатся дизель-электрические локомотивы, пожарные машины, бетономешалки, керамические кирпичи, черепица, "восстановленные шины и покрышки для автобусов".

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Ранее ожидалось, что изменения вступят в силу к концу августа после завершения необходимых процедур.