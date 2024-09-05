Путин назвал регион-флагман России в глобальной экономике

Дальний Восток стал флагманом страны и важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, регион дает прямой выход на растущие перспективные рынки, это позволяет преодолевать «западные барьеры».

«По сути, сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что на последних трех ВЭФ были подписаны соглашения более чем на 10,5 трлн рублей. Кроме того, в особый экономический район острова Русский, где проходит текущий форум, вернулись свыше 55 трлн рублей из офшоров и иностранных юрисдикций. Резидентами этого района стали более 100 компаний.

Ране Путин рассказал, что Белоруссия заинтересована в строительстве на Кольском полуострове собственных портовых терминалов. Глава государства отметил, что Москва приглашает к таким проектам и другие страны.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Все мероприятия ВЭФ поделены на семь блоков. Главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».