Путин рассказал о динамике инфляции в России

В настоящее время в России наблюдается тренд к сокращению инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что еще некоторое время назад уровень превышал 9% при целевом показателе в 4%. Он обратил внимание на то, что в Малайзии инфляция составила 2%, а в России «к сожалению, больше».

«Он (показатель - прим. ред.) достиг девяти с лишним процентов недавно - 9,2%. Правда сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%, <...> и это хорошо», - подчеркнул президент.

Ранее сообщалась, что аналитики, которые были опрошены Центробанком РФ в сентябре текущего года, скорректировали в большую сторону прогноз по инфляции на 2024 год - до 7,3%. На 2025 год прогноз увеличили до 4,8%. Таким образом, по сравнению с июльскими ожиданиями показатель вырос на 0,8 и 0,3 п.п. в 2024 и 2025 годах.

Накануне Росстат проинформировал о том, что снижение потребительских цен в РФ с 27 августа по 2 сентября составило 0,02% после роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, на 0,04% с 13 по 19 августа, на 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа.