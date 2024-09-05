Саудовской Аравии предсказали снижение нефтяных доходов

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти могут начать значительно снижаться после 2026 года, и это падение может продлиться до конца текущего десятилетия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

По его прогнозам, нефтяная прибыль Эр-Рияда в 2026 году составит около $209 млрд, или 26% от ВВП королевства. Уже к 2029 году этот показатель может упасть примерно до $207 млрд - на 4,1% ниже, чем ожидалось ранее. Как отмечает агентство, ощутимое снижение нефтяных доходов, вероятно, вызовет обеспокоенность властей Саудовской Аравии, так как оно ставит под угрозу реализацию масштабных планов в рамках программы экономической трансформации страны Saudi Vision 2030. Так, Эр-Рияд уже был вынужден отказаться от части своих планов из-за того, что цены на нефть остаются ниже того уровня, который необходим королевству для сбалансированного бюджета.

Эксперты МВФ полагают, что объемы добычи нефти в Саудовской Аравии вырастут до 10,2 млн баррелей в день в 2026 году и до 11 млн в 2029 году. При этом средняя цена экспорта нефти из королевства в 2024 году находится на уровне $82,5 за баррель, а к концу этого десятилетия может упасть до $70.

22 августа Bloomberg со ссылкой на данные Главного управления статистики Саудовской Аравии сообщило, что выручка страны от поставок сырой нефти и нефтепродуктов в июне сократилась до $17,7 млрд, таким образом достигнув трехлетнего минимума. Сокращение доходов было обусловлено падением цен и решением Саудовской Аравии снизить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По данным управления, сумма выручки снизилась более чем на 9% по сравнению с июнем 2023 года и примерно на 12% по сравнению с маем 2024 года.

Восемь стран - участниц соглашения ОПЕК+ продлили на III квартал добровольное сокращение добычи нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки. Альянс придерживается этих мер для балансировки нефтяного рынка с начала 2024 года. С октября страны ОПЕК+ планируют начать постепенное восстановление добычи, которое растянется до октября 2025 года.