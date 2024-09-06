В Чехии предложили альтернативный маршрут транзита газа

В случае, если Украина перестанет доставлять газ через Центральную Европу, можно будет использовать Чехию в качестве альтернативного маршрута. С таким предложением выступил глава минпромторга республики Йозеф Сикела, его слова приводит пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть).

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Соответствующее предложение Сикела выдвинул в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. Он отметил, что чешская энергосистема обладает достаточной мощностью для транзита газа.

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«Необходимо не допустить ситуации, когда мы покупаем газ, который формально не российский, но при транспортировке в Европу обменивается на российский, и таким образом мы никуда не сдвинемся в своих усилиях по ограничению поставок газа из России», — подчеркнул министр.

В начале недели украинские власти в очередной раз высказались о том, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления, указал на имеющиеся у России альтернативные маршруты поставок в Европу.

*запрещенная в России соцсеть.