Курс рубля незначительно упал к юаню

Во второй половине дня пятницы курс рубля демонстрирует незначительное снижение к курсу юаня. Последний превысил 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 14.14 мск курс юаня расчетами «завтра» повысился 6 копеек, до 12,56 рубля. Объем торгов «расчетами завтра» достиг 47,6 млрд рублей.

Сегодня Банк России сообщил о продлении на 6 месяцев ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Мера принята до 9 марта 2025 года. ЦБ уточнил, что ограничения сохранили из-за рестрикций Запада, которые введены в отношении РФ. Речь идет о запрете для отечественных финансовых институтов приобретать наличную валюту западных государств.

Ранее Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс американской валюты сейчас потерял свое значение, «потому что расчеты в долларах у нас минимальны». Во втором квартале 2024 года доля долларов и евро при расчете за российский экспорт упала до 17,6%. Доля валют дружественных стран (юани, тенге, рупии, дирхамы и т. п.) составила 42,4%, а на рубль пришлось 40%.