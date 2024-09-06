Стоимость нефти Brent упала до минимума июня 2023 года

Стоимость ноябрьских фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.

По данным агентства, к 17:47 по московскому времени цена барреля Brent снизилась до 71,91 доллара, потеряв 1,1%. Последний раз такой показатель фиксировали 28 июня 2023 года.

Также упала цена нефти марки WTI. Октябрьский фьючерс на данный вид топлива на то же время снизился на 1,07% до 68,41 доллара.