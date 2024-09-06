Нацбанк Киргизии ввел ограничения по платежам для банков

Национальный банк Киргизии запретил местным банкам проводить расчеты за товары и услуги без их реальной поставки на территорию страны. Соответствующее постановления опубликовано на официальном сайте регулятора.

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Отмечается, что решение было принято «в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности страны».

«Установить ограничение со сроком на один год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам… без реальной поставки на территорию Киргизии, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных Кабинетом министров республики», — говорится в тексте.

Постановление вступит в силу 25 сентября.