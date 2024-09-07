МИД РФ заявил о росте закупок российского газа

Европа остается почти закрытой для российских энергоносителей, но в последние месяцы фиксируется обратная тенденция, когда негласно закупается все больше газа из РФ. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью "Известиям".

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"Прежде всего мы понимаем, что Европа остается почти закрытой для российских энергоносителей. Хотя в последние месяцы мы видим и обратную тенденцию, когда негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного", - подчеркнул он.

Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

Дипломат отметил, что нужно охватить и другие рынки, где также востребованы российские углеводороды.

"Это прежде всего рынки Азии. У нас очень увеличился экспорт в Китай, многократно - в Индию, другие страны Азии проявляют заметный интерес к такого рода нашей продукции, - продолжил Биричевский. - Здесь существуют риски, связанные с расчетами. Мы сейчас не можем оплачивать предоставленные товары и услуги в "токсичных" для нас валютах, таких как доллар и евро. Переходим на расчет в национальных".

По словам дипломата, формирование системы безопасных платежных механизмов, альтернативных западным, - это "колоссальный вызов", над которым МИД РФ активно работает совместно с Минфином, Центробанком и другими ведомствами.