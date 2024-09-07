Правительство нашло способ накормить россиян рыбой

В России будут продвигать рыбную продукцию среди населения. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его цитирует ТАСС.

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По его словам, правительство утвердило дорожную карту по повышению потребления рыбной продукции в стране. Соответствующий документ подписал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Предполагается, что в РФ начнет работать автономная некоммерческая организация «Агентство по продвижению рыбной продукции». Ей предстоит заняться маркетинговыми исследованиями, работой с торговыми сетями и продвижением рыбной продукции среди населения.

Шестаков уточнил, что в настоящее время потребление рыбы в России находится на уровне от 21 до 23 килограммов на человека в год.

Ранее был проведен опрос, который показал, что мясо птицы (в основном курятину) регулярно употребляют 62 процента россиян, а мясо животных — 27 процентов. Рыба же в повседневном рационе есть лишь у 11 процентов из 100 тысяч опрошенных. И это притом что в последние годы объем вылова рыбы растет. Однако ее потребление внутри государства снижается.