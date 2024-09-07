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Эксперт о курсе доллара: дальнейшие прогнозы негативны

В конце прошлого месяца, а именно с 27 августа российский рубль, до этого укреплявшийся на внебиржевых торгах до 83 рублей за единицу американской валюты, начал снижаться, и к 6 сентября за 1 американский доллар на внебиржевых площадках давали уже больше 90 рублей.

Эксперт о курсе доллара: дальнейшие прогнозы негативны
© РИА Новости

«Причины такого падения лежат в одновременно сработавших факторах: это и геополитическая ситуация в Курской области, и проблемы с трансграничными расчетами с поставщиками товаров в нашу страну из Китая, ОАЭ и Турции, опасающихся вторичных санкций от США и стран “Большой семёрки” и падение цен на нефть, прежде всего эталонной марки Brent, к котировкам которой привязывают нашу экспортируемую нефть марки Urals. Причем, если первые два фактора сработали с довольно значительным временным лагом, то третий фактор наложился, что называется “тик в тик”. 27 августа нефть марки Brent показала локальный биржевой максимум на отметке $81,56 за баррель, а на текущий момент, несмотря на недавние заверения стран нефтяного картеля ОПЕК+ продлить снижение добычи нефти еще на 2 месяца, цена упала и составляет $73,45 за баррель, что лишний раз подтверждает зависимость и волатильность курса рубля, даже на внебиржевых торгах, от общей нефтяной конъюнктуры на мировых рынках», - рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Именно поэтому дальнейшие прогнозы курсовой динамики рубля на внебиржевых торгах по отношению к доллару США еще более негативны, считает эксперт.

«При сохранении текущих тенденций и усиление санкционной политики стран Запада по отношению к России, очень вероятно его дальнейшее ослабление до 93-95 рублей за доллар США к концу осени. Понимая это, Центробанк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. И хотя на биржевом курсе эта мера ЦБ никак не отразится, так как регулятор раз в полгода продлевает подобный запрет, начиная с 2022 года, все же на рынке наличного доллара потенциальная волатильность котировок будет снижена. А в этом и состоит одна из многих задач Центробанка – не допускать излишне резкие колебания курса иностранной валюты и оберегать граждан нашей страны от ненужных стрессовых ситуаций», - сообщил аналитик.

Напомним, Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 7 сентября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 11,81 коп., до 89,8225 руб. Курс евро расширился на 52,29 коп., до 99,7156 руб. Китайский юань укрепился на 3,33 коп. до 12,5387 руб.

Экономика
Николай Вавилов
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