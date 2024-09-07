Эксперт о курсе доллара: дальнейшие прогнозы негативны

В конце прошлого месяца, а именно с 27 августа российский рубль, до этого укреплявшийся на внебиржевых торгах до 83 рублей за единицу американской валюты, начал снижаться, и к 6 сентября за 1 американский доллар на внебиржевых площадках давали уже больше 90 рублей.

«Причины такого падения лежат в одновременно сработавших факторах: это и геополитическая ситуация в Курской области, и проблемы с трансграничными расчетами с поставщиками товаров в нашу страну из Китая, ОАЭ и Турции, опасающихся вторичных санкций от США и стран “Большой семёрки” и падение цен на нефть, прежде всего эталонной марки Brent, к котировкам которой привязывают нашу экспортируемую нефть марки Urals. Причем, если первые два фактора сработали с довольно значительным временным лагом, то третий фактор наложился, что называется “тик в тик”. 27 августа нефть марки Brent показала локальный биржевой максимум на отметке $81,56 за баррель, а на текущий момент, несмотря на недавние заверения стран нефтяного картеля ОПЕК+ продлить снижение добычи нефти еще на 2 месяца, цена упала и составляет $73,45 за баррель, что лишний раз подтверждает зависимость и волатильность курса рубля, даже на внебиржевых торгах, от общей нефтяной конъюнктуры на мировых рынках», - рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Именно поэтому дальнейшие прогнозы курсовой динамики рубля на внебиржевых торгах по отношению к доллару США еще более негативны, считает эксперт.

«При сохранении текущих тенденций и усиление санкционной политики стран Запада по отношению к России, очень вероятно его дальнейшее ослабление до 93-95 рублей за доллар США к концу осени. Понимая это, Центробанк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. И хотя на биржевом курсе эта мера ЦБ никак не отразится, так как регулятор раз в полгода продлевает подобный запрет, начиная с 2022 года, все же на рынке наличного доллара потенциальная волатильность котировок будет снижена. А в этом и состоит одна из многих задач Центробанка – не допускать излишне резкие колебания курса иностранной валюты и оберегать граждан нашей страны от ненужных стрессовых ситуаций», - сообщил аналитик.

Напомним, Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 7 сентября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 11,81 коп., до 89,8225 руб. Курс евро расширился на 52,29 коп., до 99,7156 руб. Китайский юань укрепился на 3,33 коп. до 12,5387 руб.