Минэнерго: запрет экспорта бензина не приведет к снижению его производства

Практика введения временных запретов экспорта бензина не приведет к снижению его производства и потере потенциала выпуска топлива в России. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Их (рисков снижения производства - прим. ТАСС) нет, так как при необходимости экспорт можно возобновить, как это произошло в конце мая", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски, что из-за запретов экспорта топлива Россия утратит часть потенциальных мощностей по его производству.

С 1 сентября в РФ продлен запрет на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.

О форуме

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.