Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки Центробанка

На предстоящем заседании Совета директоров Центробанка 13 сентября ключевая ставка сохранится на уровне 18 процентов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в программе «Москва.Кремль.Путин».

Банкир подчеркнул, что большая инфляция — «это путь в никуда, поэтому надо с ней бороться».

В рамках ВЭФ президент России Владимир Путин объяснил повышение ключевой ставки, на которое с декабря прошлого года идет Центробанк, необходимостью охладить перегретую экономику. Его комментарий прозвучал за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

Ранее участники макроэкономического опроса ЦБ пришли к выводу, что средняя ключевая ставка Банка России в 2024 году составит 17,1 процента, а в сентябре-декабре — 19 процентов. В июле ожидания по ставке за 2024 год равнялись 16,8 процента.