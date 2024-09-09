В понедельник в первой половине дня стоимость нефти эталонных марок повышается в связи с сигналами напряженности на Ближнем Востоке. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Сирийские СМИ ранее сообщили о нанесении Израилем ударов по пяти военным объектам в центральной Сирии в воскресенье вечером.

Сегодня в 8:05 мск цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent достигла $71,93 за баррель, что на $0,87 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась на $0,9, до $68,57 за баррель.

Одна страна купит нефть из России впервые за десятилетие

Ранее сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ (из десяти) достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября, на 170 тыс. барр. в сутки.