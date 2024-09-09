Россияне побили рекорд по покупкам игристых вин

Летом 2024 года россияне купили 5 млн декалитров игристого вина, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Продажи в годовом выражении выросли на 10,6%, по сравнению с 2017 годом — почти вдвое.

Производство отечественных напитков с 2017 года выросло на 1,7 млн до 4,1 млн декалитров. Специалисты объясняют тенденцию восстановлением рынка. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что процесс запустило повышение акцизов на газированные винные напитки, что начало уравнивать их стоимость

Ранее исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка показало, что львиная доля армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасна. Специалисты проверили 200 образцов алкогольного напитка от десяти крупнейших армянских производителей. Покупалось спиртное в федеральных торговых сетях.

Анализ проводила независимая лаборатория Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. В 177 образцах были выявлены нарушения. Ассоциация уже направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении.