В России исчерпались оставшиеся от СССР резервы в энергетике

Российская энергетика испытывает недостаток финансирования и, соответственно, проблемы с обновлением, а резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Lenta.ru

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — сказал он. RT на русском

Минэнерго отнесло Дальний Восток к регионам, где есть высокие риски в электроэнергетике. Для снижения аварийности и повышения надежности примут ряд мер, сообщил Цивилев. runews24.ru