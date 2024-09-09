Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

В России зафиксирован рост региональных и федеральных поступлений в бюджет от НДФЛ. За январь-май 2024 года они увеличились до 2,6 трлн рублей, сообщают «Известия».

Такая тенденция прослеживается из-за резкого роста зарплат граждан, отмечают эксперты. Подчеркивается, что основная часть налогов идет в региональные и местные бюджеты. На федеральный уровень поступает только «налог на богатых».

За аналогичный период прошлого года все поступления по НДФЛ были на уровне 1,9 трлн. Эксперты прогнозируют продолжение роста поступлений по НДФЛ в следующем году.

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Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил изданию, что в России сумму до 180 тыс. рублей на вкладах не облагают налогом. Эксперт пояснил, как рассчитывается сумма, которая не облагается сборами. Так, в данном случае берется максимальная ключевая ставка на 1-е число месяца, отображенная за год, и умножается на 1 млн рублей, отметил он.