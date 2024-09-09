В России снизили прогноз сбора пшеницы

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизили собственный прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году на 1,6 миллиона тонн. Об этом заявил глава организации Дмитрий Рылько, его слова приводит «Интерфакс».

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Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне в 83,8 миллиона тонн, новая — 82,2 миллиона, уточнил он. Пересмотр прогноза Рылько связал с неблагоприятными погодными условиями в ряде российских регионов. Так, по его словам, посевы в Поволжье, на Урале и в Сибири столкнулись в этом году с затяжными дождями, а южные области затронула засуха.

На этом фоне эксперты ИКАР понизили прогноз сбора ячменя в России в этом году на 400 тысяч тонн, до 16,8 миллиона, кукурузы — на 1,1 миллиона тонн, до 12 миллионов. Рылько напомнил, что по итогам 2023 года в стране собрали в общей сложности 144,9 миллиона тонн зерна, из которых 92,8 миллиона пришлись на пшеницу. Таким образом, в 2024-м урожай пшеницы в РФ может упасть в общей сложности на 10,6 миллиона, резюмировал гендиректор ИКАР.

Ранее собственную оценку сбора пшеницы в России на 2024 год понизили и аналитики компании «СовЭкон». Эксперты ожидают, что в этом году урожай этого вида агрокультур составит 82,9 миллиона тонн вместо 84,7 миллиона, как прогнозировалось прежде. Пересмотр оценки они также связали с недостаточно высокими данными по посевным площадям и более низкими показателями ожидаемой урожайности в стране.