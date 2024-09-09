Экономист оценил угрозы Трампа в адрес отказывающихся от доллара стран
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал угрозы кандидата в президенты США Дональда Трампа, высказанные в адрес стран, которые отказываются от доллара в своих международных расчетах.
Ранее Трамп пообещал сохранить статус мировой резервной валюты для доллара, а также пригрозил миру последствиями за уход от него. По словам политика, власти США обложат товары любой страны, которая откажется от доллара, 100-процентными пошлинами.
Заявление Трампа вызвало у собеседника Рамблера возмущение и иронию.
Это «нормальное» заявление сторонника «свободной торговли по-американски». О каких пошлинах в сто процентов здесь может идти речь? Почему страны должны использовать именно доллар? Не Трамп ли из года в год говорил, что слабый доллар – это хорошо для американской экономики? То есть тут возникает вопрос о том, выступает ли Трамп за слабый доллар или же за переоцененный доллар, каковым он является сейчас? Выходит, что на деле он выступает за переоцененный доллар, который убивает американскую промышленность. Отказ стран от доллара ослабит эту валюту, но в конченом итоге позволит ей надеяться на возвращение своих позиций. Уж точно можно будет рассчитывать на возвращение своих позиций американскими товарами на мировом рынке. То есть в данном случае Трамп ведет себя как политик-угодник – он пытается угодить своим избирателям, которые, конечно, не хотят видеть доллар слабым. Они хотят, чтобы у них и волки были сыты, и овцы были целы. Они хотят жить также хорошо, как раньше, и чтобы при этом их товары кто-то покупал, чтобы доллар был всем нужен. Трамп комплементарно говорит об этом своим избирателям, однако сейчас мир изменился не в сторону подобной фантазии. При этом жители всех остальных стран из этого заявления могут подчеркнуть, что США остаются крайне эгоистическим и враждебным принципам нормального экономического сотрудничества государством.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
Слова кандидата в президенты США являются свидетельством крайней уязвимости американской продукции на мировом рынке, добавил эксперт.
«Огромные заградительные пошлины США мы видели еще во времена президентства Барка Обамы. Естественно, они не согласуются ни с какими нормами ВТО [Всемирной торговой организации]. Такие высокие заградительные пошлины вводят только тогда, когда вы абсолютно неконкурентоспособны. И Трамп своим заявлением показал, что американская экономика в режиме свободного соперничества не очень-то конкурентоспособна», — отметил Колташов.
Американские элиты опасаются ускорения процесса глобальной дедолларизации, добавил он.
«Они хотели бы, чтобы те страны, которые завязаны на американский рынок, например экспортеры из Латинской Америки, оставались в долларовой системе. И пока что у них будет получаться принуждать многие страны торговать в долларах. Это касается, в том числе, Индии и Китая, поскольку их экспортеры опасаются потери американского рынка. Но особенно охотно в долларах будут работать страны Евросоюза, поскольку сохранение позиций доллара напрямую связано с позициями евро», — сказал он.
Активный отказ от доллара продолжится в расчетах между странами, которые «не входят в зону экономического господства США», считает специалист.
«В торговле друг с другом такие страны будут все активнее использовать собственные валюты или, может быть, криптовалюты. И развитие торговли в данной зоне, в этом типе отношений будет приводить к снижению доли доллара в международных расчетах», — заключил Колташов.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии проявляют открытость к внедрению новых экономических инструментов, в том числе использования нефтеюаней для взаиморасчетов.