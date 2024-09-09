Экономист оценил угрозы Трампа в адрес отказывающихся от доллара стран

Это «нормальное» заявление сторонника «свободной торговли по-американски». О каких пошлинах в сто процентов здесь может идти речь? Почему страны должны использовать именно доллар? Не Трамп ли из года в год говорил, что слабый доллар – это хорошо для американской экономики? То есть тут возникает вопрос о том, выступает ли Трамп за слабый доллар или же за переоцененный доллар, каковым он является сейчас? Выходит, что на деле он выступает за переоцененный доллар, который убивает американскую промышленность. Отказ стран от доллара ослабит эту валюту, но в конченом итоге позволит ей надеяться на возвращение своих позиций. Уж точно можно будет рассчитывать на возвращение своих позиций американскими товарами на мировом рынке. То есть в данном случае Трамп ведет себя как политик-угодник – он пытается угодить своим избирателям, которые, конечно, не хотят видеть доллар слабым. Они хотят, чтобы у них и волки были сыты, и овцы были целы. Они хотят жить также хорошо, как раньше, и чтобы при этом их товары кто-то покупал, чтобы доллар был всем нужен. Трамп комплементарно говорит об этом своим избирателям, однако сейчас мир изменился не в сторону подобной фантазии. При этом жители всех остальных стран из этого заявления могут подчеркнуть, что США остаются крайне эгоистическим и враждебным принципам нормального экономического сотрудничества государством.

Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества