В Молдавии назвали условие для возвращения к прямым поставкам от «Газпрома»

Молдавия может возобновить прямые закупки газа у российского "Газпрома" в полном объеме, если предложенная российским холдингом цена будет выгодной. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов в эфире телеканала ТВ-8.

"Если цена у "Газпрома" будет ниже, чем у других поставщиков, то почему бы и нет. Однако окончательные решения о закупке в республике будут приниматься на основе экономической целесообразности и реальных объемов предложений", - сказал Парликов.

Он напомнил, что до 2021 года российско-молдавское предприятие "Молдовагаз" было единственным оператором по закупке газа, заключая контракт с "Газпромом".

"Теперь "Молдовагаз" самостоятельно решает, когда и по каким ценам закупать газ, ориентируясь на рыночные условия и предложения от международных трейдеров", - пояснил Парликов.

Молдавия ищет альтернативные маршруты для поставок газа

Молдавия заключила в 2021 году соглашение с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа, при этом молдавская сторона настояла на аудите исторической задолженности за газ в $709 млн. Кишинев взял на себя обязательство представить итоги аудита к маю 2022 года, но так и не выполнил его в срок. Со своей стороны "Газпром" неоднократно предупреждал о возможном полном прекращении поставок из-за задержек с заключением соглашения по урегулированию исторической задолженности Молдавии.

С октября 2023 года молдавские власти заявили, что правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков через государственное предприятие "Энергоком", а поступающий в страну российский газ от "Газпрома" направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребности Молдавии. Со своей стороны оппозиция утверждает, что власти Молдавии продают по спекулятивным ценам населению тот же российский газ, но через коррупционные схемы у европейских посредников.

В Молдавии после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, на электроэнергию - в четыре раза. Кризис спровоцировал акции протеста с требованием отставки Санду и правительства. По опросам социологов, подавляющее большинство жителей страны считает, что Санду должна отправиться в Москву, чтобы договориться о поставках газа по умеренным ценам.