В Госдуму рассказали, насколько планируется увеличить МРОТ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал внесение в Государственную думу проекта закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 1 октября этого года. Так, сумма повысится до 22,4 тысячи рублей, передает РИА Новости.

По словам Котякова, проект закона сейчас внесен в правительство. Он отметил, что данный законопроект в бюджетном пакете «будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу».

«Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено», - подчеркнул министр.

Котяков напомнил о том, что в настоящее время величина МРОТ - 19 242 рублей в месяц. При этом следующем году сумма достигнет 22 440 рублей, указал он. В проекте закона говорится, что размер повысится на 16,6% и коснется 4,2 миллиона граждан РФ.

Ранее пресс-служба Правительства РФ сообщила о завершении формирования нового портфеля национальных проектов на 2025-2030 годы. В их числе - национальный проект «Кадры», который включит в себя показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году в сравнении с суммой, установленной на 2023 год.